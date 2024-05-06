2 мая сгорел дом в с. Новопокровка. В доме проживал один жилец - гражданин Ч. 1953 года рождения. Комплексный центр соцобеспечения населения Татарского района обратился к жителям: «Необходима помощь в виде бытовой техники, посуды, одежды: нижнее белье, теплые вещи, обувь (размер одежды – 56, обувь - 42). Желающие помочь могут обратиться в КЦСОН Татарского района по адресу: г. Татарск, ул. Садовая 107Е, каб. №2, контактный номер телефона:8 (383 64) 21-255. Ваша помощь очень важна!»

Как сообщает МЧС, с 22 апреля по 5 мая в Новосибирской области произошло 663 пожара, из них 529 случаев – горение мусора и сухой растительности. Количество возгораний в сравнении с предыдущими двумя неделями апреля 2024 г. возросло почти в три раза. В результате пожаров в быту два человека погибли, восемь получили травмы. 13 человек из задымленных и горящих помещений спасли сотрудники МЧС России.

В Новосибирской области по-прежнему действует особый противопожарный режим. Разведение открытого огня строго запрещено. В ветреную и сухую погоду возрастает риск ландшафтных и лесных пожаров. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Не причиняйте вред природе, не жгите сухую траву. Огонь быстро может перекинуться и на поселения. Подумайте о возможных последствиях, прежде чем поджечь что-то.