9 мая в Татарске в 9.00 на ул. Ленина пройдет легкоатлетическая эстафета, посвященная Победе в Великой Отечественной войне среди школьников.

В 10.20 состоится парад военной техники от привокзальной площади до мемориального комплекса г. Татарска.

В 11.00 начнется торжественная встреча на Мемориальном комплексе в честь 79-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

С 12.30 до 15.00 на центральной концертной площадке пройдет концертно-развлекательная программа с игровыми программами для детей.

В 12.30 начнется праздничное мероприятие на территории музея, посвященное 79-й годовщине Победы «Великий Май, победный Май!» с тематическими экскурсиями по военным залам и акцией «Солдатская каша».

С 20.00 до 22.30 пройдет вечерняя праздничная программа на центральной концертной площадке.