2 мая в Отдел МВД России по Чановскому району поступило сообщение от местной жительницы, которая сообщила, что к ней в дом проник мужчина, который с применением физической силы сорвал с нее золотые серьги и скрылся. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний мужчина, ранее судимый за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью. При задержании полицейские изъяли у гражданина одну золотую серьгу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится расследование.