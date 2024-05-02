В Татарске сотрудники Госавтоинспекции продолжают проведение мероприятий, направленных на предупреждение совершения преступлений в сфере информационных технологий.

В рамках профилактической акции «Осторожно, мошенник!» инспекторы ДПС рассказали гражданам о самых распространенных видах мошенничества и способах, которые помогут уберечь от преступных посягательств.

Полицейские акцентировали внимание граждан на том, что способы мошеннических действий постоянно меняются, в частности, из-за развития высоких технологий. Схемы, которые используют злоумышленники, становятся все изощреннее, поэтому необходимо быть более внимательными.

Злоумышленники могут рассказать о якобы проводимых рекламных акциях, прислать сообщения о блокировке банковских карт, представиться сотрудниками Пенсионного фонда, правоохранительных органов, социальными и банковскими работниками. Нередки случаи, кода мошенники выступают от имени детей и внуков, прося о материальной помощи.

Сотрудники Татарской Госавтоинспекции также напомнили о правилах, которые необходимо соблюдать при контакте с посторонними людьми: нельзя предоставлять незнакомцам свои персональные данные, совершать финансовые операции, не удостоверившись в их безопасности и законности, сообщать реквизиты банковской карты, коды, пришедшие в СМС.

В ходе акции гражданам вручили специальные памятки, содержащие информацию о методах, которыми пользуются злоумышленники. Также в них указаны номера телефонов, куда следует обращаться в случаях совершения в отношении граждан противоправных действий.

Подобные памятки позволят не стать жертвой противоправного деяния.