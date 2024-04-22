В соответствии с Приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации, в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области произошли организационно-штатные изменения.

На территории города Новосибирска образован третий отдел по расследованию особо важных дел с местом дислокации: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 41.

Руководителем следственного отдела назначен подполковник юстиции Мальцев Иван Сергеевич.

В связи с ликвидацией Барабинского, Татарского межрайонных следственных отделов и следственного отдела по городу Тогучин, установлена юрисдикция следующих следственных отделов:

- в зону обслуживания Куйбышевского межрайонного следственного отдела вошли Барабинский, Убинский и Здвинский районы;

- в зону обслуживания Чановского межрайонного следственного отдела вошли Татарский, Чистоозерный и Усть-Таркский районы;

- в зону обслуживания Болотнинского межрайонного следственного отдела вошли город Тогучин и Тогучинский район.