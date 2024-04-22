Дорогу к поселку Еланка Усть-Таркского района отремонтируют на Старом Московском тракте, сообщило Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области. Ремонт автомобильной дороги «Куйбышев – Венгерово – гр. Омской области (старый Московский тракт)» - Усть-Таркский участок стоит в планах 2025 г. Ремонтные работы планируются на 3,3 км. трассы - со 198 км по 201,3 км. В рамках госконтракта будет выполнено: устройство покрытия серповидного профиля из щебеночно-песчаной смеси; обустройство автомобильной дороги дорожными знаками и сигнальными столбиками. Проект пока в разработке. Работы будут выполнены по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».