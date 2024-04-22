Главное управление МЧС России по Новосибирской области проводит отбор кандидатов для поступления в образовательные учреждения высшего образования МЧС России по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета из числа граждан Российской Федерации, не моложе 17 лет и не старше 30 лет, не проходивших военную службу и прошедших военную службу, имеющих среднее общее или среднее профессиональное образование, способных по своим личностным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья к службе в ФПС ГПС МЧС России, успешно прошедших вступительные испытания и конкурсный отбор.

Кандидаты проходят медицинское освидетельствование (военно-врачебную комиссию), профессиональный психологический отбор и вступительные испытания по математике, физике, русскому языку, (по результатам ЕГЭ) и физической подготовке.

Зачисленным курсантам выплачивается ежемесячное денежное довольствие в размере от 13 тысяч рублей. Проживанием, питанием и обмундированием курсанты обеспечиваются бесплатно. Ежегодно по окончании учебного года предоставляется месячный летний каникулярный отпуск, а также двухнедельный зимний каникулярный отпуск.

После завершения обучения выпускникам присваивается специальное звание «лейтенант внутренней службы», квалификация «бакалавр» / «специалист», выдается диплом государственного образца и гарантировано трудоустройство с ежемесячной выплатой денежного довольствия не менее 35 тыс. руб. Период обучения входит в общий стаж службы.

Молодые люди! Если вы решили, что эта профессия для вас, звоните по телефону 24-246 (рабочий) или обращайтесь в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркского районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области по адресу: г. Татарск, ул. Закриевского, 47, кабинет 4.