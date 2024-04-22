Мост через реку Омь в Чановском районе отремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». На время ремонта в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 15 мая по 15 ноября 2024 года здесь будет ограничен проезд транспорта: снижена скорость движения и организовано реверсивное движение.

Шестипролётный железобетонный мост построен в 1994 г. Проведение ремонтных работ завершится до конца 2024 г. Мост находится в 200 м. от села Старые Карачи. Дорога ведёт к райцентру, соединяет село Старые Карачи и Чаны. В рамках проекта планируется переустройство дорожной одежды мостового полотна, переустройство швов омоноличивания, замену переходных плит, переустройство шкафной стенки с открылками на береговых опорах и переустройство укрепления конусов насыпи.

Специалисты выявили ряд дефектов искусственного сооружения. Все они будут исправлены в рамках ремонта. Стоимость ремонта составляет 73 млн 718 тыс. 623,84 руб. Подрядная организация - ООО «Новосибирская сервисная компания».