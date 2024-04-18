17 апреля в Новосибирском областном суде завершено рассмотрение уголовного дела в отношении Станислава Валькова, обвиняемого в краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), разбое, совершенном с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и убийстве из корыстных побуждений, сопряженном с разбоем (п. «з» ч. 2. ст. 105 УК РФ).

Как установил суд, 24 февраля 2023 г. в дневное время суток Вальков С.Д., находясь в селе Новоникольск Усть-Таркского района, из автомобиля похитил мобильный телефон, флеш-накопитель и автомобильное зеркало заднего вида, после чего с похищенным имуществом скрылся с места совершения преступления. Впоследствии распорядившись краденым имуществом по своему усмотрению, чем причинил потерпевшему имущественный вред в сумме более 10 тысяч рублей.

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Также судом установлено, что 9 марта 2023 года Вальков С.Д., находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил ограбить дом женщины, расположенный недалеко от его дома в селе Новоникольск. Для этого он в вечернее время, зная, что женщина спит в одной из комнат, направился к ее дому, куда проник через окно. В одной из комнат он нашел денежные средства в сумме около 500 рублей, завладел ими и продолжил искать далее. В это время женщина проснулась и обнаружила в доме незнакомого мужчину. Вальков, поняв, что его обнаружили, решил убить женщину: он ее толкнул и начал душить, затем нанес удар ножом. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте. Вальков убедившись, что женщина не подает признаков жизни, отнес ее тело во двор дома и продолжил осуществлять свой преступный умысел – похитил из дома ноутбук, веб-камеру, музыкальные колонки, после чего беспрепятственно покинул дом, причинив потерпевшей имущественный вред на сумму около 6 тысяч рублей. Валентине Петровне Перковой было 84 года, она возглавляла сельскую ветеранскую организацию и являлась заслуженным учителем РФ.

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Новосибирский областной суд признал Валькова С.Д. виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, п. «з» ч. 2. ст. 105 УК РФ и по совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течение 15 суток.