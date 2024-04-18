С 12 февраля по 30 марта в Новосибирской области прошла XVIII Муниципальная научно-практическая конференция школьников «Волна возможностей».

На конференции было представлено 54 исследовательских и проектных работы от участников из наукограда Кольцово, Бердска, Тогучинского, Коченевского, Мошковского, Ордынского и Татарского районов. Впервые в конференции приняли участие школьники из города-побратима Горки Могилевской области республики Беларусь.

На протяжении всех этапов конференции работало жюри, состоящее из специалистов разных областей. По итогам работы жюри были определены лауреаты конференции. Очное представление исследовательских и проектных работ школьников состоялось на площадке «Лицея Технополиса» Кольцово.

В торжественной обстановке участников конференции приветствовала заместитель начальника отдела образования и молодежной политики наукограда Кольцово Наталья Ашихмина. Она подчеркнула особую значимость конференции для учеников и дальнейшего развития исследовательской деятельности в наукограде.

Татарский район на конференции представляли шесть учеников из Кочневской, Неудачинской, Новотроицкой, Дмитриевской школ и школы №4 г. Татарска.

Неудачинскую школу на конференции представлял ученик 10 класса Иван Галаган (руководитель И.И. Панкрац) в секции «Культурное наследие. История и археология. Краеведение». По итогам конкурса Иван получил диплом 2-й степени за работу «Свадебные традиции немцев-меннонитов деревни Неудачино».

В секции «Педагогика, психология, социология, обществознание» дипломом 3-й степени за работу «Патриотами рождаются или становятся?» была награждена Елизавета Белослюдцева из Кочневской школы (рук. Р.Р. Юрьева).

Участие в конференции позволило обучающимся приобрести навыки публичной защиты своих исследовательских работ, получить компетентную оценку членов жюри, определить дальнейшие перспективы, а самое главное - участники получили поддержку в социальном и профессиональном самоопределении.