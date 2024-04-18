Здоровье – это главная ценность в жизни. Именно от него зависит физическое и моральное состояние, работоспособность и возможность просто радоваться жизни.

Волонтеры клуба «Мы за ЗОЖ, патриотизм и семейные ценности» всю неделю посвятили этой важной ценности. Дети из среднего звена провели минутку здоровья, результатом которой стало создание «Ромашки здорового образа жизни». Ребята обсудили основные факторы, влияющие на состояние здоровья человека: правильное питание, занятия спортом, режим дня, личная гигиена и закаливание, чтобы оставаться бодрыми весь день.





- Волонтеры начальной школы в течение недели проводили для своих одноклассников «Веселую зарядку» с целью повышения настроения детей и приобщения к здоровому образу жизни. Все дети проявили интерес и энтузиазм, занимаясь пропагандой ЗОЖ, и результат порадовал всех. «Ромашка здорового образа жизни» - минутка здоровья получилась веселой, красочной, а главное полезной, - рассказала руководитель клуба волонтеров «Мы за ЗОЖ, патриотизм и семейные ценности» Ольга Забабурина.