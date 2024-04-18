17 апреля в актовом зале Татарской ЦРБ им.70-лет Новосибирской области состоялась встреча коллектива больницы с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Олегом Ивановичем Иванинским.





На встрече присутствовали: глава Татарского района Юрий Маркленович Вязов, главный врач ЦРБ Евгений Николаевич Пендюк.

Олег Иванович информировал собравшихся о вопросах, которые решаются в профильном комитете Государственной Думы в области здравоохранения. Ответил на заданные вопросы, часть вопросов взял на контроль для дальнейшего рассмотрения.