В Комплексном центре социального обслуживания населения Татарского района продолжает свою работу пункт проката технических средств реабилитации для временного обеспечения граждан, нуждающихся в пользовании техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации. Средства выдается в пользование на срок не более шести месяцев, с возможностью продления. Услуги пункта проката предоставляются пожилым гражданам и инвалидам, утратившим способность самостоятельного передвижения, в силу возраста или заболевания бесплатно на основании заключенного договора.
Заявителем может выступать, как сам гражданин, так и его представитель. При выдаче технических средств специалистами комплексного центра проводятся консультации и обучение пользованию.
На 12 апреля в пункте проката в наличии имеется следующее оборудование:
1.Костыли подмышечные с устройством противоскольжения – 4шт.
2.Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения-1шт.
Для получения дополнительной информации и по вопросам приобретения ТСР обращаться по адресу: ул. Садовая, 107Е либо по телефону: 22-174.