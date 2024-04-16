В Комплексном центре социального обслуживания населения Татарского района продолжает свою работу пункт проката технических средств реабилитации для временного обеспечения граждан, нуждающихся в пользовании техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации. Средства выдается в пользование на срок не более шести месяцев, с возможностью продления. Услуги пункта проката предоставляются пожилым гражданам и инвалидам, утратившим способность самостоятельного передвижения, в силу возраста или заболевания бесплатно на основании заключенного договора.

Заявителем может выступать, как сам гражданин, так и его представитель. При выдаче технических средств специалистами комплексного центра проводятся консультации и обучение пользованию.

На 12 апреля в пункте проката в наличии имеется следующее оборудование:

1.Костыли подмышечные с устройством противоскольжения – 4шт.

2.Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения-1шт.

3.Кресло-коляска с электрическим приводом – 1 шт.

4.Кресло-коляска с ручным приводом – 1 шт.

5.Опора в кровать веревочная – 2 шт.

6.Опора под спину– 4 шт.

7.Противопролежневый матрас – 2 шт.

8.Ходунки-роллаторы – 2 шт.

9.Прикроватный столик – 4 шт.

10.Поручень прикроватный – 1 шт.

11.Насадка на унитаз с поручнем – 2 шт.

12.Сиденье для ванной поворотное – 2 шт.

13.Стул для ванны и душа-2 шт.

14.Ступеньки в ванную с ручкой -1 шт.

Для получения дополнительной информации и по вопросам приобретения ТСР обращаться по адресу: ул. Садовая, 107Е либо по телефону: 22-174.