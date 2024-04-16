Согласно постановлению Губернатора Новосибирской области от 12 апреля 2024 года № 76 «Об установлении начала пожароопасного сезона на территории Новосибирской области в 2024 году» сегодня, 15 апреля, пожароопасный сезон установлен на территории Баганского, Барабинского, Доволенского, Здвинского, Искитимского, Карасукского, Колыванского, Коченевского, Кочковского, Краснозерского, Купинского, Новосибирского, Ордынского, Сузунского, Чистоозерного районов, в городах Бердске, Искитиме, Новосибирске, Оби и в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области.

Для Болотнинского, Венгеровского, Каргатского, Куйбышевского, Кыштовского, Маслянинского, Мошковского, Северного, Татарского, Тогучинского, Убинского, Усть-Таркского, Чановского, Черепановского, Чулымского районов региона пожароопасный сезон устанавливается с 19 апреля.

Минприроды региона призывает граждан быть бдительными и ответственными, соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. В течение всего пожароопасного сезона на территории региона будет проводиться мониторинг пожароопасной обстановки, обеспечиваться авиационное, наземное патрулирование с использованием всех видов транспорта, высотных объектов, пожарно-наблюдательных вышек, и другие противопожарные мероприятия.

В Новосибирской области работает региональная диспетчерская служба. Информация о возгораниях принимается по прямой линии (383) 200-10-35 и единому номеру лесного хозяйства 8 (800) 100-94-00.

В прошлом году пожароопасный сезон в Новосибирской области продолжался с 17 апреля по 16 октября. С 24 апреля по 22 мая был установлен особый противопожарный режим. В течение сезона на территории области возникло 403 лесных пожара на общей площади 3 тыс. 379,81 га, в том числе на покрытой лесом площади 2 тыс. 53,88 га. Средняя площадь одного пожара составила 8,39 га.

За сезон произошло четыре крупных лесных пожара:

на лесной площади 52,8 га на территории Кыштовского лесничества;

на лесной площади 47,3 га на территории Новосибирского военного лесничества;

на лесной площади 45 га в Маслянинском лесничестве;

на лесной площади 39,1 га на территории Сузунского лесничества.

Основными причинами возникновения лесных пожаров явились:

переход с земель иных категорий – 224 пожара на общей площади 1 362,93 га (55,59% от общего количества возникших пожаров);

вина местного населения – 150 пожаров на общей площади 1 024,48 га (37,22% от общего количества возникших пожаров);

гроза – 21 пожар на общей площади 853,30 га (5,21% от общего количества возникших пожаров);

граница – 5 пожаров на общей площади 129,50 га (1,24% от общего количества возникших пожаров);

линейные объекты – 3 пожара на общей площади 9,60 га (0,74% от общего количества возникших пожаров).

Ликвидация в течение суток составила 99,75%. Ущерб от лесных пожаров составил 21 млн 136 тыс. руб., в том числе затраты на тушение лесных пожаров составили 6 млн 492,5 тыс. руб. и вред, причиненный лесному хозяйству, составил 14 млн 643,5 тыс. руб.