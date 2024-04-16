С 8 по 10 апреля новосибирские компании приняли участие в международной бизнес-миссии в Китае (г. Циндао). Пять предприятий презентовали свою продукцию китайским партнерам.

В состав делегации Новосибирской области вошли четыре крупнейших производителя и трейдера зерновых и масличных культур, а также производитель кормовых добавок и экологических удобрений: ООО «Сибирская Зерновая компания», ООО «Татарскзернопродукт», ООО «Болотноехлебопродукт», ООО «Байсэл», ООО «Цитоминерал».

В рамках деловой программы, организованной Центром поддержки экспорта Новосибирской области, новосибирская делегация посетила Шанхайскую организацию сотрудничества, провела переговоры с потенциальными покупателями, приняла участие в экскурсии на мукомольном заводе и производстве арахисового масла, а также провела встречу с представителем торгпредства РФ в Китае.

Новосибирская область – входит в ТОП-20 регионов лидеров РФ по объему экспорта продукции АПК и занимает первое место среди субъектов СФО. Аграрная продукция поставляется в 56 стран, ключевым партнером является Китай. Новосибирская область поставляет в КНР ячмень, горох и пшеницу.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям, в течение 1 квартала 2024 г. ячмень, пшеница, горох, гречиха и овёс стали наиболее популярными сельскохозяйственными культурами, отгруженными под контролем специалистов в адрес получателей из Китая и Монголии.

В сравнении с аналогичным периодом 2023 г. эти два азиатских государства показали значительную внешнеэкономическую активность, увеличив совокупный объем импорта почти в два раза. Так, из 225,5 тыс. т зерна, отправленного из региона на экспорт, 56% предназначалось для КНР. Это почти в 1,7 раз больше, чем с января по март прошлого года. В номенклатуру экспорта в Поднебесную вошли семь позиций: ячмень (45,8 тыс. т.), горох (34,5 тыс. т), пшеница (20 тыс. т), гречиха (9,7 тыс. т). лён (6,2 тыс. т), овёс (5,4 тыс. т), рапс (5,2 тыс. т).