Татарская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 18-летнего жителя г. Татарска. Он обвиняется по ч. 2 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, в январе 2024 г. неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, осуществляло телефонные звонки жителям Татарского района и сообщало ложные сведения о состоянии здоровья их родственников или проблемах с правоохранительными органами, после чего требовало денежные средства для решения проблемы.

Неустановленному лицу удалось убедить двух потерпевших о необходимости передачи денежных средств на общую сумму свыше 700 тыс. руб., после чего оно передавало сведения о месте нахождения потерпевших, сумме и способе обмана обвиняемому по настоящему делу, который в свою очередь отправлялся к потерпевшим в качестве курьера и принимал от них денежные средства, часть которых должен был переводить соисполнителю.

Уголовное дело направлено в Татарский районный суд для рассмотрения по существу.