9 апреля глава города Татарска подписал распоряжение о проведении субботника. Субботник пройдет в два этапа: с 17 по 19 апреля и с 25 по 27 апреля. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, а также жителям города Татарска рекомендовано принять участие по очистке и благоустройству прилегающих территорий. Весь собранный мусор в результате проведения субботника рекомендовано размещать вблизи существующих контейнерных площадок для сбора ТКО в мусорных мешках. Муниципальному казенному предприятию «Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения» города Татарска глава поручил организовать вывоз негабаритного мусора, собранного в результате субботника, по поступающим заявкам. ООО «УК-Лидер» поручено организовать информирование жильцов многоквартирных домов, находящихся на управлении о проведении субботника и при возможности обеспечить инвентарем. Председателям уличных и домовых комитетов предписано организовать работу по наведению порядка и санитарной очистке придомовых территорий, подъездов и детских площадок.