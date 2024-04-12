С 12 апреля стартует месячник по благоустройству и санитарной очистке территории рабочего поселка Чаны.

На территории поселка будут проводиться работы по очистке территорий, прилегающих к организациям и жилым домам, детским площадкам, уборке улиц, тротуаров, скверов и парков. Также внимание будет уделено озеленению территории рабочего поселка Чаны.

12 апреля, 19 апреля, 26 апреля, 3 мая, 8 мая объявляются Днями благоустройства и санитарной очистки территории рабочего поселка Чаны с участием организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности и населения.

Месячник продлится до 8 мая.