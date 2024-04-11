В Новосибирской области состоялись соревнования сотрудников МВД по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Спортивное мероприятие проведено в рамках комплексной Спартакиады Главного управления МВД России по Новосибирской области, которую в январе текущего года открыл начальник регионального главка генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков.

В тире МО МВД России «Татарский» среди коллективов территориальных органов был определен лучший коллектив по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.

Победителем стала команда МО МВД России «Венгеровский», 2-е место заняли сотрудники Отделения МВД России по Чистоозерному району, 3-е место – команда МО МВД России «Татарский».

Выявили сильнейших и в личном зачете. Победители и призёры были награждены грамотами, кубками и медалями.

Спартакиада будет проходить на протяжении 2024 года по таким видам спорта как: волейбол, стритбол, лыжные гонки, стрельба из боевого ручного стрелкового оружия, мини-футбол, легкоатлетическая эстафета, легкоатлетический кросс, служебный биатлон, настольный теннис, плавание.