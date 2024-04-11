Формирование у детей положительного отношения к трудовой деятельности всегда относилось к числу основных задач воспитательной работы педагогов. В настоящее время социально-экономические изменения общества показывают необходимость пересмотра актуальности трудового воспитания.

Трудолюбие - это социально и профессионально значимое качество человека, которое развивается в деятельности. В Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних г. Татарска трудовому воспитанию подростков отводится важное место.

В рамках организации досуга для воспитанников проводятся занятия по программе «Художественная обработка древесины», где ребята старшей и средней возрастных групп учатся ручному труду, который пригодится в дальнейшей жизни.





Под руководством инструктора по труду Юрия Николаевича Козлова воспитанники изготавливают предметы быта, кухонные принадлежности, табуреты, стульчики для воспитанников младшей группы, детские кроватки, игровые модули для прогулочной площадки – уличные качели, горки, зоны отдыха со столом и лавками, элементы ландшафтного дизайна – искусственный пруд, колодец, мельницу.

Часто многие из детей впервые держат в руках инструменты, занимаются столярным делом, так как родители не уделяют должного внимания их воспитанию и развитию. Навыки, полученные на занятиях, качественно влияют на дальнейшую жизнь мальчишек, они изучают азы столярного и плотнического дела, учатся обработке древесины, созданию элементов декора, изготовлению предметов первой необходимости в быту.

Занятия по указанной программе носят также профориентационный характер, некоторые подростки в серьез начинают интересоваться строительством, изготовлением мебели, столярным и малярным делом.

Кроме того, трудовая деятельность подростков позволяет увидеть результаты. Ребята с гордостью показывают товарищам свои творения, с большим увлечением рассказывают о процессах их создания.

Важную роль в данной деятельности играет спонсорская помощь. Материалы для работы весьма дорогостоящие. Выражаем благодарность индивидуальным предпринимателям Юрию Александровичу и Светлане Владимировне Пермяковым, которые неоднократно приобретали древесину для занятий.