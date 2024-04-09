Добавить комментарий (1)

Человек всегда восхищался пением птиц, их беззаветной верностью, заботой о потомстве. Мир пернатых наполняет человека особыми чувствами и звуками. Но мало просто восхищаться и удивляться. Птицы требуют особого отношения, заботы и защиты. Вопросы, связанные с проблемами пернатых, поднимаются в обществе часто. И даже существует особый праздник, посвященный птицам, который отмечается в первый день апреля во всем мире.

Вот и ребята из школьного лесничества «Лесной дозор» Козинской школы также заботятся о птицах, ими были изготовлены скворечники для птиц. Сделать скворечник не так-то просто, в изготовлении его есть свои тонкости. Должны быть соблюдены все необходимые размеры. Но ребята справились! Главной задачей этого мероприятия было воспитание у подростков любви к своей родине.

В последний мартовский день Козинскую школу посетили лесничие из Татарского лесхоза. На встрече с детьми они рассказали о значении лесов в жизни человека, о трудностях, связанных с выращиванием деревьев, уходом за ними. Большое внимание в беседе со школьниками работники лесного хозяйства уделили теме бережного отношения к лесам. Дети познакомились с лесными профессиями. Ребята очень внимательно слушали, вступали в диалог, задавали вопросы.

Во время урока ученики с помощью виртуальной экскурсии побывали в лиственных и хвойных лесах. Познакомились с видами деревьев, кустарников, трав, узнали о необычном и обычном их значении. Любовались и восхищались прекрасными лесными цветами. Наблюдали за лесными птицами и животными.

А потом приняли участие в занимательной лесной викторине.

Из беседы с работниками Татарского лесничества ребята вынесли много полезной информации. Может быть, в будущем кто-то из них тоже пожелает посвятить свою жизнь лесу, выберет профессию работника лесного хозяйства, чтобы сохранить планету Земля зеленой!

В Козинской школе руководителями школьного лесничества «Лесной дозор» была проведена конкурсно-игровая программа, посвящённую зелёному богатству нашей планеты. В игре принимали участие Лисичка и Волк, они определили составы своих команд. В игре ребята соблюдали правила, уважали мнение каждого участника.

Цель игры была в том, чтобы вовлечь обучающихся в эколого-просветительную деятельность. Привести обучающихся к пониманию значения леса в жизни человека, всего живого и его сохранению.

Игра проводилась в три этапа. На первом этапе «Знакомство» участники команд представляли визитную карточку. На втором этапе «Знатоки леса» команды отправились в путешествие по Лесной стране, где останавливались на лесных станциях для выполнения заданий. На третьем этапе «Эрудит» где ребята разгадывали ребусы, кроссворды, загадки.