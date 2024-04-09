С 1 по 8 апреля в Детской районной библиотеке Татарска прошла районная Неделя здоровья «Книга, спорт, библиотека – это мой секрет успеха!», приуроченная ко Всемирному дню здоровья в рамках информационно-просветительской программы «Татарскому району - здоровое поколение».

Символом Недели стала зеленая ленточка. Принято считать, что зеленый цвет – цвет здоровья, жизни, цвет гармонии с природой, символ свободы, радости, надежды и возрождения. По условиям недели библиотекари повязывали на запястье посетителям библиотеки ленточку, символизирующую здоровье. Специалисты библиотеки в течение всей недели рассказывали читателям о спорте, правильном питании и мотивации к здоровому образу жизни.

В рамках недели в Детской районной библиотеке прошли мероприятия: веселая спортивная флешмоб-физкультминутка, библио-игра «PRO здоровый Образ Жизни» для учащихся 6 классов, спортивный час «Сильные, смелые, ловкие, умелые!» Участники мероприятий получили заряд бодрости и хорошего настроения, продемонстрировав свою силу, смелость, ловкость, выносливость.

В библиотеке в рамках акции была оформлена тематическая полка «Мы за здоровый образ жизни», на которой были собраны не только книги, но и спортивный инвентарь, с которым можно было позаниматься.

Ирина Белоусова, библиотекарь