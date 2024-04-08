12 апреля в Новосибирской области пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства.

Всероссийская ярмарка трудоустройства состоится одновременно во всех регионах страны. Ярмарка проводится в два этапа: региональный - 12 апреля, федеральный – 28 июня.

На ярмарке трудоустройства крупнейшие компании представят свои вакансии и возможности карьерного продвижения. Участники ярмарки могут узнать об открытых вакансиях, о подготовке по интересующим их направлениям и о той поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве.

В Новосибирской области на ярмарку трудоустройства заявили вакансии 326 работодателей, из них 162 работодателя (50%) производственной сферы. На площадках муниципальных образований работодателей представят более 2000 вакансий. Центральной площадкой регионального этапа в очном формате 12 апреля станет Новосибирский академический молодежный театр «Глобус». В муниципальных районах будет организована 31 локация.

В Татарске ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» начнется в 10.00 в РДК «Родина». Администрация Татарского района приглашает всех заинтересованных граждан и работодателей принять участие в ярмарке. Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (383 64) 26-272.

Программа будет включать: презентацию работодателей, индивидуальные собеседования кандидатов на трудоустройство с работодателями, работу консультационного пункта по отбору на военную службу по контракту, мастер-класс для соискателей по составлению резюме и прохождению собеседования, «Ярмарку мастеров» и выступление творческих коллективов. На ярмарке в Татарске, кроме традиционного представления вакансий, будут организованы мероприятия для работодателей и соискателей. Запланировано проведение профориентационных мероприятий, на площадке будет работать зона экспресс-подготовки к собеседованию, работодатели проведут профессиональные пробы и продемонстрируют выпускаемую продукцию.

В Усть-Тарке ярмарка пройдет в Культурно-досуговом центре Усть-Таркского района. Начало – в 10.00. В программе: презентация работодателей, индивидуальные собеседования кандидатов на трудоустройство с работодателями, конкурс рисунков «Человек труда», выступление творческих коллективов.

В Чановском районе ярмарка будет проходить в РДК с 10.00. В программе: презентация работодателей, индивидуальные собеседования кандидатов на трудоустройство с работодателями, работа консультационного пункта по отбору на военную службу по контракту, мастер-класс для соискателей по составлению резюме и прохождению собеседования.