В суд с иском к ООО «ТатарскТеплоСбыт» г. Татарска в лице администрации г. Татарска о защите прав потребителей обратились Шаманаева Л.Н., Осипенко В.Н., ООО «Управляющая компания – Лидер».

Как указывалось в иске, в период с июля 2021 г. по настоящее время ООО «ТТС» предоставляет коммунальную услугу «горячее водоснабжение» собственникам дома по ул. Ленина, 99 ненадлежащего качества, так как в точке водоразбора температура горячего водоснабжения составляет менее 60 °С. ООО «УК-Лидер» неоднократно направляло в адрес ответчиков требования об организации надлежащего горячего водоснабжения собственникам жилого дома, но до настоящего времени никаких действенных мер по нормализации горячего водоснабжения (согласно требованию СанПин 2.1.4.2496-09) предпринято не было.

Суд, выслушав стороны по делу, изучив материалы дела, вынес решение о частичном удовлетворении требований истцов.

Так, на ООО «ТатарскТеплоСбыт» возложена обязанность с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить качественное горячее водоснабжение многоквартирного жилого дома №99 круглосуточно и бесперебойно температурой горячей воды в точке поставки такой величины, чтобы температура горячей воды в точке водоразбора потребителей многоквартирного жилого дома была не менее +60°С и не более +75°С; произвести истцам Шаманаевой Л.Н., Осипенко В.Н. перерасчет по коммунальной услуге «горячее водоснабжение».

На муниципальное образование в лице администрации г. Татарска возложена обязанность подготовить техническое задание на разработку программы в части учета мероприятий по приведению качества горячей воды, поступающей в дом № 99 ул. Ленина, согласно требованиям пункта 2.4. СанПиН 2.1.2-2496-09, а также разработать план мероприятий по приведению качества горячей воды, поступающей в спорный дом, в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

С ООО «ТатарскТеплоСбыт» в пользу истцов Шаманаевой Л.Н., Осипенко В.Н. взыскан моральный вред по 5 тыс. руб., а также при неисполнении решения суда в их пользу взыскана неустойка в размере по 250 руб. за каждые 7 дней неисполнения в установленный срок судебного акта до момента фактического исполнения решения суда.

С ООО «ТатарскТеплоСбыт», муниципального образования г. Татарск в лице администрации города в пользу ООО «УК-Лидер» взысканы расходы по оплате государственной пошлины.

Решение суда не вступило в законную силу.