Уважаемые жители города Татарска! Давайте все вместе благоустроим городское кладбище в городе Татарске. Установим новое ограждение, ворота, калитки, а также организуем площадки для сбора мусора. Для реализации проекта необходим денежный вклад жителей города Татарска в размере 151 000 рублей. Вы можете оказать помощь в любом размере. Отсканируйте код в приложении любого банка и укажите сумму платежа. Может взыматься комиссия в соответствии с условиями банка. При оплате необходимо указать УИН «0» (ноль). Не оставайтесь в стороне! Вместе мы сделаем наш город краше! Контактный телефон - 2-18-47 (Анастасия Кузнецова), ул. Ленина, 96, каб. 12.