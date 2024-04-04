Продолжаются противопаводковые мероприятия на территории города Татарска.

В зонах подъёма талых вод проводится очистка водопропускных каналов ото льда и предметов, препятствующих прохождению воды.

Работы по освобождению от ледовых пробок проводились 3 апреля в микрорайоне улиц Советская, 50 лет Октября, А. Матросова, Кирпичная, переулков Советский, Революционный, Чапаева.

4 апреля силами работников управления благоустройства и хозяйственного обеспечения города Татарска проводятся работы по освобождению основного канала отвода талых вод от наледи.

Ранее на данном участке уже были проведены профилактические мероприятия.

Данные работы позволят организовать водоотведение от участков подтопления. Также проводятся работы по улице Союзная.