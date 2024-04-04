16 апреля исполняется 90 лет со дня учреждения звания Герой Советского Союза - высшей степени отличия, которой присваивали за совершение подвига или выдающиеся заслуги, как во время боевых действий, так и в мирное время.





Специалистами Историко-краеведческого музея им. Н.Я. Савченко для учеников 10 класса школы №3 г. Татарска и студентов Татарского педагогического колледжа была организована встреча «Герои России - наши земляки» с ветераном труда, историком, представителем казачьего объединения «Станица Старо-Татарская», Человеком года – 2023 Татарского района в патриотической номинации Александром Архиповым.

Сотрудниками музея был представлен краеведческий видеоматериал, отражающий героическое наследие Татарского района, жизнь и судьбы наших земляков – героев войн в разные периоды времени.

Студентам и школьникам был представлен содержательный рассказ о земляках-сибиряках - Героях Советского Союза, о воинах-интернационалистах, участниках боевых действий на Северном Кавказе, в Южной Осетии, о подвиге нашего земляка Алексея Ухватова - Героя Российской Федерации, а также о наших героях, которые в настоящее время выполняют служебно-боевые задачи специальной военной операции на Украине.

Гость музея Александр Николаевич рассказал слушателям, откуда берёт своё начало конфликт на Украине, о происхождении нацизма и его жертвах, об отваге и мужестве, наших молодых парней, о подвиге своего ученика из села Никулино Татарского района полковника Евгения Анатольевича Бровко, который погиб в бою в ходе специальной военной операции и был удостоен высокого звания Герой России.

Ребята узнали, в каких трудных условиях создавали героическую историю наши деды и отцы, отстаивая свободу и независимость своей Родины, и как сегодня Россия, с честью и достоинством отстаивает интересы страны. На конкретных примерах студенты и учащиеся увидели, что настоящие герои живут рядом, что храбрость, мужество, отвага и любовь к Родине – это качества патриота и настоящего гражданина России.