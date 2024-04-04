С февраля по апрель в Новосибирской области прошел первый этап 8-го Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения», в котором приняли участие более 300 конкурсантов в возрасте от 7 до 17 лет из 97 образовательных учреждений региона. Свой взгляд на героизм спасателей и пожарных, необходимость деятельности волонтеров, юные творцы продемонстрировали не только в виде живописи и графики, но и представили работы в различных техниках декоративно-прикладного искусства и скульптуры, а также в песнях, танцах, авторских сочинениях и стихах.

В номинации «Изобразительное искусство» 2-е место занял Евгений Лободин – воспитанник объединения «Разноцветный мир» Центра детского творчества Татарского района (рук. Светлана Солдатенко) с работой «Он шел в огонь, спасая жизнь, без страха и сомнений».





Победителем в конкурсе изобразительного творчества стала Влада Музючкина – кадет класса МЧС школы №4 г. Татарска с работой «ПЧ-69» (рук. Татьяна Тимошенко).





В конкурсе музыкального творчества 2-е место заняли Мария Мизина и Валерия Шинкарюк – воспитанницы театра песни «Овация» Центра детского творчества Татарского района (рук. Татьяна Пономарева) с «Гимном волонтера».

Победители всех творческих конкурсов регионального этапа станут участниками второго этапа Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения». Имена победителей конкурса назовут в июне 2024 г. во время торжественной церемонии награждения на гала-концерте в Москве.