В Новосибирской области построят первое быстровозводимое отделение Почты. В 2024 г. Почта установит новый офис по технологии быстровозводимых конструкций (БВК) в п. Октябрьский Усть-Таркского района. В девяти населённых пунктах региона проведёт капитальный ремонт ветхих зданий по федеральной программе модернизации, ещё 30 офисов отремонтирует на собственные средства.

Быстровозводимое сельское почтовое отделение равноценно городскому. В нём могут оказывать необходимый перечень услуг: приём и доставку почтовых отправлений, оформление подписки, розничную продажу товаров, а также финансовые операции, включая выплату пенсий и приём платежей, в том числе за коммунальные услуги, телефон и Интернет. Для этого в нём есть кассовый терминал, компьютер и вспомогательная оргтехника.

Быстровозводимую конструкцию применяют там, где нет подходящего помещения для размещения почтового отделения либо ремонтировать объект уже нецелесообразно. В других случаях почтовые отделения модернизируют. Так, за счет федеральных средств в 2024 г. Почта капитально отремонтирует девять сельских офисов, 30 обновят за счет собственных средств компании. Ещё пять - за счет областного бюджета, по паритетной программе.

«Мы понимаем социальную значимость почты в сельской местности, поэтому кроме строительства новых зданий и ремонта, мы планомерно работаем над возобновлением работы отделений, которые ранее по разным причинам приостановили приём клиентов. Например, на сегодняшний день, по сравнению с прошлым годом, мы возобновили работу 85 почтовых отделений. И эту работу, наряду с ремонтами сельских офисов, мы будем продолжать, чтобы повысить качество обслуживания клиентов в регионе», — подчеркнул директор макрорегиона Сибирь Александр Завьялов.