2 апреля в Новосибирском педагогическом колледже №1 им. А.С. Макаренко состоялось торжественное открытие регионального профессионального конкурса «Воспитатель года Новосибирской области».

С приветственным словом к участникам конкурса обратилась главный эксперт отдела высшей школы и развития педагогических кадров управления молодежной политики министерства образования Новосибирской области Василя Барсукова.

- Каждая из вас преследует свои цели на конкурсе, но я желаю вам воспринимать его, в первую очередь, как профессиональный праздник.

Несмотря на волнение и трепет, получите удовольствие, не зацикливайтесь на терминах и теории. Вы лучше всех знаете свою работу!.



Первый очный этап начался с конкурсного мероприятия «Моя педагогическая находка».

36 конкурсантов из 32 муниципалитетов Новосибирской области представили наработки и практики, наиболее значимые для их педагогической деятельности, а затем ответили на вопросы компетентного жюри.

Затем состоялась жеребьевка тем и возрастных групп для следующего испытания очного тура – «Педагогического мероприятия с детьми», которое пройдет завтра, 3 апреля, на площадках детских садов Новосибирска.