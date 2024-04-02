30 марта, в субботу, в доме многодетной семьи из села Тебисское Чановского района сработал автономный дымовой пожарный извещатель с GSM-модулем. На момент возгорания родителей и их пятерых детей в доме не было. Через пять минут после поступления автоматического сигнала первый пожарный расчет был на месте вызова. В доме присутствовало задымление. В течение двух минут пожарные потушили возгорание. Огонь повредил домашнюю мебель и бытовую технику на общей площади пять квадратных метров.

«Родители были в гостях. Дети со старшей 16-летней сестрой гуляли во дворе. Когда сработал пожарный датчик, который и передал сигнал на пульт оперативного дежурного, глава сельсовета сообщил об этом отцу семейства. Мужчина сразу же вернулся домой, тут же прибыли пожарные», – рассказал инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району старший лейтенант Руфат Галямов.

Благодаря своевременной сработке извещателя огнеборцы очень оперативно прибыли. Дом многодетной семьи спасен. После косметического ремонта он пригоден для дальнейшего проживания. Сейчас семья разместилась у родственников.

С начала 2024 г. в Новосибирской области пожарные извещатели помогли спасти 25 человек, из них 12 детей.