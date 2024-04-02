Прокуратурой Усть-Таркского района проведена проверка исполнения приговора суда в части конфискации имущества. Установлено, что приговором Татарского районного суда от 15 июня 2023 г. мужчина осужден за совершение нескольких преступлений, в том числе по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (повторное управление транспортом в состоянии опьянения).

В соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ и ст. 104.1 УПК РФ автомобиль ВА3-21074, принадлежащий осужденному, был конфискован в собственность государства. Автомобиль в ходе дознания был изъят, осмотрен, признан вещественным доказательством, и возвращен осужденному на ответственное хранение.

С целью избежать конфискации транспортного средства виновный распорядился автомобилем, совершил сделку, заведомо противоречащую основам правопорядка и нравственности, направленную на прекращение права собственности на автомобиль, сдав его в пункт приема металла и получив вознаграждение 20 тыс. руб., что значительно ниже рыночной стоимости автомобиля.

Прокурор района предъявил в Татарский районный суд исковое заявление о возмещении материального ущерба, причиненного противоправными действиями. Согласно заключению судебной товароведческой экспертизы стоимость автомобиля составила 65 тыс. руб.

Решением суда требования прокурора района удовлетворены, с осужденного в собственность РФ взыскана сумма, эквивалентная стоимости автомобиля.