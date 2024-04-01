В связи с началом сезона активизации клещей в Татарском районе возникает риск заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Единственным способом профилактики данного заболевания является вакцинация, которая проводится лицам в возрасте с одного года и старше при отсутствии медицинских противопоказаний. Татарская ЦРБ проводит бесплатную вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита. Для получения прививки взрослым жителям Татарска нужно обращаться в кабинет 310 районной больницы в рабочие дни ежедневно с 8 до 16 часов, детскому населению – в детскую регистратуру ежедневно в рабочие дни с 8 до 16 часов кроме понедельника и пятницы. Жителям сел по поводу прививки нужно обращаться в амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты по месту проживания.

Будьте здоровы!