31 марта во Дворце культуры «Железнодорожник» г. Омска состоялся Открытый фестиваль-конкурс русской песни «С песней душа растет».

В конкурсе приняли участие 60 творческих коллективов и солистов города Омска и области, которые исполнили а капелла, под живой инструмент и под фонограмму более 70 народных песен.

Единогласным мнением жюри гран-при фестиваля-конкурса был присужден дуэту «Радуница» Северотатарского ДК Татарского района в составе Галины Мельниковой и Татьяны Холодовой.

«Их артистичное исполнение песен «Ты моя Россия», «Полюбила казака», яркие сценические образы покорили не только жюри, но и зрителей! Поздравляем абсолютных победителей! Желаем новых творческих горизонтов и вдохновения!», - пишут организаторы фестиваля.