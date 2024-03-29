Межмуниципальный отдел МВД России «Татарский» приглашает на службу.

Вакансии:

- инспектор ДПС ГИБДД;

- следователь следственного отдела;

- дознаватель группы дознания;

- помощник оперативного дежурного дежурной части;

- полицейский отделения патрульно-постовой службы полиции;

- участковый уполномоченный полиции;

- инспектор отделения по вопросам миграции;

- полицейский отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых.

На службу в органы внутренних дел вправе поступать граждане не моложе 18 лет. Предельный возраст поступления на службу установлен: для замещения должностей рядового состава и младшего начальствующего состава – 35 лет, должностей среднего, старшего и высшего начальствующего состава – 40 лет. Предельный возраст поступления на службу в органы внутренних дел для граждан, ранее проходивших службу в федеральных органах исполнительной власти на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных (воинских) званий, для замещения должностей рядового состава и младшего начальствующего состава – 50 лет, должностей среднего и старшего начальствующего состава – 55 лет.

Квалификационные требования к должностям в органах внутренних дел предусматривают наличие для должностей рядового состава и младшего начальствующего состава – среднего (полного) общего образования, для должностей среднего начальствующего состава – образования не ниже среднего профессионального, ответствующего направлению деятельности, для должностей старшего и высшего начальствующего состава – высшего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности. Гарантируется: стабильная и достойная заработная плата, государственное страхование жизни и здоровья, полное медицинское обеспечение, предоставление служебного жилья.

Обращаться по тел.: 8 (383 64) 2-10-10, 8-923-112-6331.