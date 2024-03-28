Сотрудники Историко-краеведческого музея им. Н.Я. Савченко г. Татарска вместе со всей страной принимают участие в акции «Журавли», которая посвящена трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

26 марта музей посетили ученики 1-4 классов школы №4 г. Татарска и воспитанники Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. В ходе мероприятия школьники узнали о страшной трагедии, которая произошла вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в г. Красногорске Московской области.

На мастер-классе ребята смастерили своими руками бумажных журавликов, которые символизируют бессмертие и вечную память, оформили композицию – клин белых птиц, улетающих в небо. Так участники акции выразили свои чувства и соболезнования тем, кто потерял близких в теракте.





Для всех собравшихся прозвучала песня «Журавли» в исполнении Муслима Магомаева. Символ свободной птицы имеет особое значение, поскольку знаменитая баллада «Журавли», исполненная Муслимом Магомаевым, связана с концертным залом, где произошла трагедия. Помещение «Крокус Сити Холла» было названо в честь этого выдающегося советского артиста.

Этот теракт стал крупнейшим в истории России со времен захвата школы в Беслане в 2004 году.