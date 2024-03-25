С 15 марта стартовало голосование за объекты благоустройства в Татарске в 2025 г. Администрация города, предлагая жителям принять участие в развитии города и проголосовать за территорию, сообщает, что сегодня город нуждается в создании пешеходных зон, поэтому акцент сделан на строительство тротуаров.

На выбор представлены два объекта. Первый - пешеходная зона вдоль ул. Закриевского и ул. Пограничной до ул. А. Матросова. Общая протяженность тротуара - 1760 м. Куратор голосования - городской депутат Сергей Демьяненко. Второй объект - пешеходная зона вдоль ул. Краснофлотской от ул. Ленина до пер. Гагарина. Общая протяженность пешеходной дорожки составляет 625 м. Куратор голосования - городской депутат Наталья Говорова. Благоустройство обоих объектов подразумевает устройство пешеходных дорожек, малых зон отдыха, озеленение.

На 25 марта за первый объект проголосовало 1 тыс. 586 человек, за второй – 494.

Ссылка для голосования - https://54.gorodsreda.ru/objects?location=m50650101

«Если у вас возникли проблемы с голосованием, мы окажем вам помощь по ул. Ленина, 96», - обещают в администрации.