25 марта в Татарском районном суде вынесен обвинительный приговор по уголовному делу по обвинению 30-летней жительницы г. Татарска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, то есть организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Подсудимая А. вину в совершении указанного преступления признала полностью, согласилась с предъявленным ей обвинением, обстоятельствами содеянного, размером ущерба.

Приговор постановлен без судебного следствия в особом порядке, в соответствии со статьей 314 УПК РФ.

Приговором суда А. назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 6 месяцев. На условно осужденную возложена дополнительная обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль над лицами, осужденными к условной мере наказания.

Приговор в законную силу не вступил.