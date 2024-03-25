В Татарском районе продолжается акция по перечислению средств в размере заработной платы за один рабочий день в Фонд поддержки участников специальной военной операции. Принять участие могут учреждения, организации, общественные объединения и просто жители нашего города и района.Форма заявления (для работников) юридическим лицам размещена на официальном сайте администрации Татарского района. С начала 2024 г. в рамках данной акции на специальный счет Совет Ветеранов Татарского района было перечислено 416, 320 тыс. руб. С помощью пожертвований удалось в полном объеме исполнить три заявки бойцов, восемь осуществлены частично, сообщает администрация района.

Внести пожертвования можно при помощи сканирования QR-кода.