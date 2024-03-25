

В результате произошедшего, женщина-пешеход 1985 года рождения погибла на месте аварии. В настоящее время проводится доследственная проверка, обстоятельства устанавливаются.



Госавтоинспекция Новосибирской области напоминает, что в тёмное время суток вне населённых пунктов пешеходы обязаны использовать на одежде световозвращающие элементы. В результате произошедшего, женщина-пешеход 1985 года рождения погибла на месте аварии. В настоящее время проводится доследственная проверка, обстоятельства устанавливаются.Госавтоинспекция Новосибирской области напоминает, что в тёмное время суток вне населённых пунктов пешеходы обязаны использовать на одежде световозвращающие элементы.

24 марта около 2:50 мужчина 1984 года рождения, управляя грузовым автомобилем Dongfeng с полуприцепом, двигался по автодороге Р-254 \"Иртыш\" со стороны города Новосибирска в направлении Омска. На 1036 км трассы, при неустановленных обстоятельствах, совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. Световозвращающие элементы на верхней одежде отсутствовали.