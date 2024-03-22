Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Комплекса спортивных сооружений Татарского района приглашает всех жителей на тренировочный занятия для подготовки и сдачи норм ГТО.

Расписание занятий:

Понедельник 17.00 - 18.00

Вторник 12.00 - 13.00

Среда 17.00 – 18.00

Четверг 20.00 – 21.00

Пятница 15.30 - 16.30

Суббота 15.35 – 17.35

Занятия проводятся в спорткомплексе «Космос», г. Татарск, пер. Школьный, 18.

Телефон для справок: 8-913-474-9653 - Марина Руслановна Нестерова.