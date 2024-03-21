Мужчина из села Татарского района пришел на прием к судебному приставу, чтобы погасить остаток давнего долга и уехать в командировку в Африку.

На исполнении в отделении судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении 34-летнего гражданина. Он самостоятельно, но нерегулярно вносил платежи для погашения задолженности. При этом по постановлению судебного пристава-исполнителя производились незначительные удержания с его банковских карт.

Согласно сведениям учетно-регистрирующих органов, у гражданина нет имущества, подлежащего аресту. При проверке имущественного положения пристав-исполнитель арестовала компьютерное кресло, которое реализовал сам гражданин. Вырученные средства учли в счет погашения долга.

Недавно на прием пришел должник и попросил выдать квитанцию на остаток долга. Мужчина сообщил, что в ближайшее время планирует уехать на заработки в Африку, но у него есть ограничение на выезд за пределы РФ от судебного пристава. В тот же день гражданин оплатил остаток долга в 280 тыс. руб. и исполнительский сбор в 26 тысяч рублей. Как только деньги поступили на депозитный счет ведомства и их распределили, все ограничения и запреты в отношении гражданина сняли.