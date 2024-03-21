21 марта в Центральной модельной библиотеке для учеников школы №4 г. Татарска прошёл деловой брифинг «Как сделать выбор?».





Подростки познакомились с различными сферами профессиональной деятельности, при помощи теста определили к какому типу относится каждая из специальностей, изучили формулу выбора будущей профессии.

- Встреча получилась очень содержательной и была наполнена позитивным настроением гостей. Выбор профессии - важный шаг в жизни каждого человека, но наиболее актуален он для старшеклассников.

Рынок труда становится всё более динамичным. Мир профессий многообразен и изменчив, появляются новые профессии.

Будущим абитуриентам необходимо продуманно подходить к выбору, как специальности, так и учебного заведения для поступления, - рассказала библиотекарь Татьяна Рощенко.