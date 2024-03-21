В целях раннего выявления заболеваний Татарской центральной районной больницей на базе поликлиники (2-й этаж, каб. №233) проводится диспансеризация взрослого населения. Проводятся: флюорография легких, маммография, спирография, (исследование функции легких), сахар крови, холестерин, общий анализ крови, ЭКГ, тесты на онкологические заболевания, консультации специалистов в соответствии с возрастным периодом. Диспансеризация проводится ежегодно, бесплатно. Приём осуществляется в рабочие дни с 8 до 16 часов. Предварительно можно записаться: через портал госуслуг или сайт единой регистратуры области; по единому номеру регистратуры - 122; через WhatsApp: 8-913-011-8414; по тел. 24-000; 20-666.