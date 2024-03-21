20 марта в Татарском районном суде состоялось торжественное мероприятие, посвященное награждению призера конкурса в номинации «Лучшая письменная художественная работа» среди школьников - воспитанницы подросткового клуба «Содружество» Центра детского творчества Татарского района Алены Абрамовой, занявшей 3-е место в конкурсе творческих работ, посвященном 30-летию Конституции Российской Федерации.

Организатором конкурса выступило Новосибирское региональное объединение Российского объединения судей. Итоги конкурса в номинациях «Лучшая письменная художественная работа», «Лучшая графическая работа», «Лучшая мультимедийная работа» были подведены в январе.

Председатель Татарского районного суда Людмила Колосова от имени Новосибирского регионального объединения Российского объединения судей и от себя лично поздравила руководителя победителя конкурса творческих работ – заведующую подросткового клуба «Содружество» Ирину Мезину с заслуженной победой в конкурсе, вручила Благодарственное письмо, а также Диплом победителя конкурса 3-й степени для Алены Абрамовой.