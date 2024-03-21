Татарским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении троих местных жителей. В зависимости от роли в совершении преступления они признаны виновными по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота), ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 258 УК РФ пособничество в незаконной охоте).

Судом установлено, что подсудимые, вступив между собой в преступный сговор на совершение незаконной охоты на охотничьих угодьях Усть-Таркского района, группой лиц, с использованием служебного положения госохотинспектора, применяя механическое транспортное средство снегоход, в отсутствие законного разрешения на добычу копытных животных на территории общедоступных охотничьих угодий Усть-Таркского района, на участке местности в лесном массиве в шести километрах от д. Покровка, осуществили поиск и преследование одной особи косули сибирской с целью ее добычи, после чего произвели не менее одного прицельного выстрела по ней, поразив ее снарядом, вследствие чего животное погибло.

В свою очередь государственный инспектор отдела охраны животного мира в это время, под видом выполнения задания министерства, находясь в форменном обмундировании, передвигался на автомобиле в районе незаконной охоты, с целью предупреждения соучастников по рации о появлении посторонних лиц, в том числе сотрудников министерства природных ресурсов, об опасности и координации их преступных действий.

Охотничьим ресурсам за уничтожение одной особи косули причинен ущерб в сумме 40 тыс. рублей. Размер же вреда указанной незаконной добычей составляет 200 тыс. рублей.

При назначении наказания судом учтены обстоятельства, смягчающие наказание, личность подсудимых, характер и степень общественной опасности совершенного преступления.

Суд назначил виновным по ч. 2 ст. 258 УК РФ наказание в виде 3 лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, с лишением права заниматься деятельностью в области охоты добычи охотничьих ресурсов сроком на 2 года. Госохотинспектору суд назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года условно с испытательным сроком 1 год, с лишением права занимать должности государственной гражданской службы сроком на 2 года.

Снегоход и оружие, с помощью которых осуществлялась незаконная охота, обращены в собственность государства.

Гражданский иск на сумму 200 тыс. рублей министерства природы удовлетворен в полном объеме.