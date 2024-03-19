Маскировочные сети - самый распространенный тип маскировки в боевых действиях, потребность в них очень высока.





По всей России добровольцы занимаются плетением масксетей. Сотрудники и воспитанники областного Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Татарска также решили оказать посильную помощь бойцам специальной военной операции.

В учреждении был изготовлен и установлен специальный станок для плетения сетей. Работа закипела, в кротчайшие сроки была изготовлена и отправлена первая сеть.

Материалы для сетей были предоставлены Олегом Владимировичем Науменко и общественным объединением «Единство СВОих» Новосибирской области.

Ребята и сотрудники с особым усердием продолжают работу, осознавая причастность к общему делу.

Плетение маскировочных сетей - дело кропотливое, в каждую её ячейку вплетается доброта и любовь!

Ольга Черненко, педагог-организатор