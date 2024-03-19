Масленица символизирует конец зимы и приход весны.

Работники Дома культуры с. Новопервомайского, Платоновского СК объединили свои силы и ресурсы, чтобы этот праздник состоялся. Конкурсы на смекалку, ловкость, скорость, силу увлекали настолько, что от желающих принять в них участие не было отбоя. Особо хочется отметить дружную семью Буровых, которую представляли четыре поколения, начиная от прадедов и заканчивая правнуками. А также семьи Ивановых, Щепляхиных, Панкрац, Панковых, Телегиных, Кабановых. Впрочем, всех не перечислишь.

Интерес к конкурсам подогревался призами, в том числе утешительными. Так что, в накладе никто не остался. Все желающие угостились вкуснейшими беляшами, блинами, горячим чаем.

А какие же проводы зимы без лазания на высокий скользкий столб за призами? Героями этого нелёгкого состязания в очередной раз стали Антон Хабло, Иван Богданов, Роман Пилуп, Павел Большаков. Суперпризы для этого конкурса предоставил И.А. Радушкин, за что ему огромная благодарность.

Огромное спасибо за материальную поддержку также хочется выразить Сергею Азупу, Елене Малаховой, Елене Устименко. Отдельное спасибо Ольге Лисичкиной и предпринимателю Ш.М. Мусабирову за вкуснейшие беляши и шашлыки.

Людмила Веймер, директор ДК