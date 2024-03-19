Добавить комментарий (1)

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18 марта старшая группа «Ми-ми-мишки» детского сада №7 г. Татарска вместе с воспитателем Натальей Сергеевной Вейде в рамках краткосрочного проекта «Знакомство с профессиями» посетили с экскурсией мебельную фабрику ООО «Сеал». 


Дети с интересом слушали руководителя производства Маргариту Александровну Седлецкую о том, как делают мебель, из каких материалов, рассматривали станки. 

Воспитанники узнали о таких профессиях как: проектировщик мебели, столяр, плотник, сборщик мебели. 

Ребята так заинтересовались процессом изготовления мебели, что даже решили попробовать себя в роли сборщика мебели. 

Малыши побывали в цехе готовой продукции, в кабинете проектировщиков. Детям надолго запомнится эта экскурсия. 

Своими впечатлениями они с восторгом делились с друзьями и рассказывали о своей экскурсии родителям. 

В завершении экскурсии Маргарита Александровна вручила всем ребятам памятные подарки. Родители старшей группы «Ми-ми-мишки» детского сада №7 г. Татарска выражают благодарность руководству и работникам фабрики за интересную экскурсию и теплый прием.

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сегодня | 08:49 (ссылка #1689020)
Прошу прощения, а у нас в Татарске, что, есть мебельная фабрика? И где она находится?
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