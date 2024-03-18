14 марта в населенном пункте Казачий Мыс Татарского района на пожаре погиб 74-летний мужчина. Первой к месту происшествия прибыла добровольная пожарная команда. В этот момент из окон частного дома шел дым. Через несколько минут приехали и профессиональные пожарные. Огнеборцы спасли из горящего здания двух пожилых женщин 1939 и 1957 г.р. Их госпитализировали в местную больницу в тяжелом и средней степени тяжести состоянии. Предварительно следственно-оперативная группа установила, что причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Спасатели МЧС России настоятельно рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности. Следить за исправностью печного отопления и электрообогревателей, не курить рядом с легковоспламеняющимися вещами и тщательно тушить окурки. Лучше всего избавиться от вредной привычки и сохранить свое имущество и здоровье.